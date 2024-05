Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Was plant die Stadt mit dem Krötenhof? Diese Frage stellte Christiane Rosenmeier am Mittwoch in der Einwohnerfragestunde des Stadtrates. Gerüchte um die Schließung oder anderweitige Nutzung der Villa in der Wasserstadt machen seit Monaten die Runde und sorgen für Verunsicherung bei den Besuchern.