Sorge um die Zukunft - Frauenzentrum Dessau hat Aufruf gestartet

Das Frauenzentrum ist seit mehr als 30 Jahren eine Institution in Dessau und wird wie das Frauenhaus vom Verein Sozial-kulturelles Frauenzentrum getragen. Warum Martina Keller auch mit 75 noch im Vereinsvorstand aktiv ist und was sie sich und der Verein für die Zukunft wünschen.

Dessau/MZ - Martina Keller sorgt sich um die Zukunft von Frauenzentrum und Frauenhaus in Dessau. Die engagierte Frau, mittlerweile 75, ist mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit gegangen. „Wer macht mit?“, ist der überschrieben. Gesucht werden Mitstreiterinnen, die sich wie Keller in Verein und Vorstand engagieren wollen. „Mir liegt das Frauenzentrum sehr am Herzen. Ich habe auch Verantwortung für die Besucherinnen“, sagt sie. „Doch wenn ich hier nichts mehr mache und sich niemand findet, dann wissen viele Frauen nicht mehr wohin.“