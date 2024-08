Kahlschlag befürchtet Sorge um Diabetes-Patienten: Warum Arzt aus Dessau eine Petition gegen Karl Lauterbach gestartet hat

Claus-Peter Koenig betreibt in Dessau eine Schwerpunktpraxis für Diabetes-Patienten. Die sieht er gefährdet und damit die Betreuung der immer mehr werdenden Diabetes-Patienten in der Stadt. Was er an den neuen Plänen des Gesundheitsministeriums kritisiert.