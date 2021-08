Sommerkino zieht vom Dessauer Mausoleum an den Fuß des Wörlitzer Vulkans

Dessau/Wörlitz/MZ - Von Sonnabend, 21. August, bis Freitag, 27. August, laden die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz und das Kiez-Kino Dessau zu den Sechsten Wörlitzer Filmtagen wieder auf der Insel Stein im Wörlitzer Park ein.

Die Insel Stein als Freiluftkino für historische Stoffe bietet ein Ambiente, in dem sich jenseits der Leinwand Antike und Klassizismus begegnen. 2016 begann das Projekt als Experiment mit ungewissem Ausgang, niemand wusste, wie das Angebot vom Publikum angenommen würde. Nach der überwältigenden Resonanz der vergangenen Ausgaben aber gibt es nun erneut ein kleines aber feines Festival für Filme verschiedenster Couleur. Der Spielort mit dem antikisierenden Theater, dem Vesuv nachempfundene einzigen künstliche Vulkan Europas, der Villa Hamilton und die Insel Stein selbst wird für das Geschehen auf der Leinwand zum Hauptdarsteller und Star des Festivals.

Die sechsten Wörlitzer Filmtage stehen zwar nicht unter einem gemeinsamen Motto, sind aber dennoch durch mehr verbunden als ihren historischen Inhalt. In ihrem Zentrum stehen, unterbrochen von einem humorvollen Zwischenspiel, starke Frauen, die ihren Weg gehen. Die ihrer Zeit voraus waren, sie zum Teil sogar prägten. Die sich auch durch gesellschaftliche Zwänge, mächtige Gegenspieler oder kreative Krisen nicht von ihrem Weg abbringen ließen.

Und so werden an den sieben Abenden vom 21. bis 27. August jeweils an 20 Uhr sieben außergewöhnliche Filme gezeigt. Den Auftakt macht am kommenden Sonnabend der 2020 entstandene Film „Ammonite“ mit Kate Winslet in der Hauptrolle. „Ammonit“ führt ins England Mitte des 19. Jahrhundert und wird zu den 6. Wörlitzer Filmtagen an Preview zu sehen. Bundesstart in den Kinos ist erst am 4. November.

Am Sonntag, 22. August, verbleiben die Filmtage weiter im alten England. Mit der leichten Gesellschaftskomödie „Emma“ nach der Romanvorlage von Jane Austen und mit Gwyneth Paltrow.

Tickets ausschließlich im Online-Vorverkauf unter woerlitzer-filmtage.de