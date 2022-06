Sollte Dessau-Roßlau Studenten eine Prämie zahlen, wenn sie herziehen?

Viele Hochschulstandorte zahlen Erstsemestern eine Prämie, wenn sie dort ihren Hauptwohnsitz anmelden. In Dessau gehen Neuankömmlinge leer aus. Warum eigentlich?

Seminarplatz der Hochschule Anhalt in Dessau

Dessau-Roßlau/MZ - So ein Umzug von zu Hause in die erste eigene Studenten-Wohnung kann teuer sein. Neue Möbel, neue Küche und die Kaution. Mehrere Hochschulstandorte in Sachsen-Anhalt greifen Erstsemestern daher mit einer Geldprämie unter die Arme.