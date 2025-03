Eine 62-Jähriger hat in Roßlau seinen Sohn mit der Axt erschlagen. Am Donnerstag gab es in diesem Prozess die Plädoyers. Die Strafforderungen gingen weit auseinander. Wann das Urteil fällt.

Dessau/MZ. - Es steht fest: Der Angeklagte, 62 Jahre, ein in Kasachstan geborener Deutscher, hat seinen Sohn mit einer Axt erschlagen. In diesem Punkt herrschte am Donnerstag vor Gericht Einigkeit – von der Anklage bis zur Verteidigung. Die Forderungen in den Plädoyers reichten allerdings von fünfeinhalb bis zu „nicht unter zwölf Jahren“ wegen Totschlags; eine Anwältin hielt es sogar für denkbar, dass der Angeklagte einen Mord begangen haben könnte, was eine lebenslange Strafe bedeuten würde.