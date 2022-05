Sofort-Anstellung für ukrainische Lehrer? Warum es in Dessau-Roßlau beim Thema noch hakt

Das Interesse an geflohenen ukrainischen Lehrkräften ist riesig. Sie sollen nach Willen des Landes sogenannte Ankunftsklassen unterrichten. Auch in Dessau-Roßlau sind recht viele Pädagogen unter den aufgenommenen Flüchtlingen. Die Hürden für eine befristete Anstellung durch das Landesschulamt sind gering. Dennoch ist in der Doppelstadt noch kein einziger Lehrer aus der Ukraine eingestellt. Die Gründe sind viefältig.

Dessau-Roßlau/MZ - Etwa 20 ukrainische Frauen und ein Mann haben sich am Dienstagnachmittag in dem geräumigen Computerkabinett zusammengefunden. „Mehr als gedacht“, sagt Matthias Bleek, stellvertretender Leiter des Anhaltischen Berufsschulzentrums. Alle Anwesenden sind geflohen vor Russlands Krieg und alle eint, dass sie in der Ukraine als Pädagogen gearbeitet haben. „Wir wollen ihnen heute helfen, den Bewerbungsbogen auszufüllen, damit sie in Dessau-Roßlau als Lehrer tätig sein können“, so Bleek.