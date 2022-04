So stimmten die einzelnen Stadtteile in Dessau-Roßlau ab - Große Unterschiede in Parteien und Beteiligung

Wie hier in Ziebigk wurden ab 18 Uhr die Wahlurnen geöffnet und die Stimmen ausgezählt.

Dessau-Rosslau/MZ - Ganz Dessau-Roßlau einig SPD-Stadt? Von wegen! Zwar haben die Sozialdemokraten in Dessau-Roßlau insgesamt die meisten Zweitstimmen geholt. 28,1 Prozent wählten die SPD, die damit vor CDU und AfD lag. Doch die Unterschiede in den einzelnen Stadtteilen sind zum Teil frappierend. Wo die AfD-Hochburgen sind, in welchem Stadtteil die Wahlbeteiligung besonders hoch oder gering ist und wo sich Parteien Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben, hat die MZ analysiert.