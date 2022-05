So soll das neue Pflegeheim in der Dessauer Wolfgangstraße aussehen

In der Dessauer Wolfgangstraße entsteht ein neues Pflegeheim mit 141 Plätzen. Betreiber Mediko hat die Suche nach Personal bereits begonnen.

Im Sommer soll die Residenz dann so aussehen.

Dessau/MZ - Der Richtkranz schaukelt bedrohlich am Neubau in der Dessauer Wolfgangstraße 24, doch die Wetterunbilden können dem Richtfest in der neuen Dessauer Seniorenresidenz nichts anhaben. Die letzten Nägel werden symbolisch eingeschlagen, das Schnapsglas von Polier Ralf Wommel zerschellt nach dem Richtspruch auf dem Beton. Für Bauarbeiter, Eigentümer, Bauherren, die zukünftigen Betreiber und ihre Gäste aus Politik, Verwaltung und anderen Bereichen ist Zeit zum Innehalten und zur Vorausschau.