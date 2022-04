Handwerk So schadet Schwarzarbeit: Zoll deckt zwei Millionen Euro Schaden in Dessau und Umgebung auf

Ausmaß der Schattenwirtschaft ist aber viel größer. Was, wie und wo die Abteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls in Dessau jährlich kontrolliert und wo sie an ihre Grenzen stößt.