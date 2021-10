So ganz geht er nicht: Olaf Braun soll Ehren-Stadtwehrleiter in Dessau-Roßlau werden

Dessau-Rosslau/MZ/Sal - Dem in Kürze scheidenden langjährigen Stadtwehrleiter Olaf Braun soll der Titel „Ehren-Stadtwehrleiter“ verliehen werden. Braun hatte den ehrenamtlichen Leitungsposten an der Spitze der zwölf Freiwilligen Ortsteilfeuerwehren in Dessau-Roßlau seit 2002 ununterbrochen inne.

Nach 19 Jahren Führungsverantwortung hatte sich Braun in diesem Jahr um eine weitere Amtszeit beworben. Bei einer Delegiertenversammlung der Freiwilligen Feuerwehren unterlag er jedoch seinem bisherigen Stellvertreter Alexander Buba, der rund zwei Drittel der Stimmen auf sich vereinigen konnte. Zu seinen Stellvertretern wurden Kai Dinger und Enrico Schammer gewählt. Damit kommt künftig die gesamte Führungsspitze aus den Reihen der Roßlauer Freiwilligen Feuerwehr. Buba, Dinger und Schammer sollen am 20. Oktober vom Stadtrat offiziell berufen werden.

In Würdigung seiner Verdienste hat die Berufsfeuerwehr vorgeschlagen, Olaf Braun den Titel „Ehren-Stadtwehrleiter“ zu verleihen. Zuvor berät am Mittwoch der Haupt- und Personalausschuss über den Vorschlag.