So blicken zwei Ukrainer aus Dessau auf den Konflikt in ihrer Heimat

Die beiden Ukrainer Oleg Woloschinow und Julia Chaykun leben in Deutschland. Von Dessau aus halten sie den Kontakt in die Heimat.

Dessau/MZ - Hoffnung im Russland-Ukraine-Konflikt: Am Dienstag sendet Russlands Präsident Wladimir Putin ein erstes vorsichtiges Zeichen der Entspannung. Er beordert Teile der Truppen, die in den vergangenen Wochen an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen wurden, wieder zurück ins Landesinnere. Doch die Angst vor einem Angriff Russlands auf sein kleineres Nachbarland treibt die Weltöffentlichkeit nach wie vor um.