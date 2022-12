Smart gegen Baum, Mazda gegen VW - Zwei Autos kommen in Dessau-Roßlau von Fahrbahn ab

Durch Unachtsamkeit ist es am Freitag in Dessau zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen Fahrzeuge von der Fahrbahn abkamen und dadurch Sachschaden verursachten.

Dessau-Roßlau/MZ - Durch Unachtsamkeit ist es am Freitag in Dessau zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen Fahrzeuge von der Fahrbahn abkamen und dadurch Sachschaden verursachten. Das hat die Polizei in Dessau-Roßlau am Sonntag mitgeteilt.