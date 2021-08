Dessau - Mit einem Reh machte am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr auf der Landstraße nach Rodleben eine Skodafahrerin Bekanntschaft. In Höhe eines Maisfeldes war das Tier plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen und wurde von der Fahrzeugführerin erfasst. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Das Tier konnte an der Unfallstelle nicht aufgefunden werden.