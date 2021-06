Ska-Festival weicht auf September aus - Chaos um das Schifferfest - Wurde Termin geheim gehalten?

Coronabedingt neu und kleiner zugeschnittene Variante vom Volksfest in Roßlau hat es schwer. Anfang September gibt es nun Terminüberschneidung mit Ska-Festival. Das Ordnungsamt meldet Bedenken an.

Rosslau - „Da ist etwas gründlich missverstanden worden“ - dieses Fazit, von Ortsbürgermeisterin Christa Müller kopfschüttelnd gezogen, beschreibt die aktuelle Verwirrung um das Roßlauer Schifferfest 2021 noch höchst schmeichelhaft. Am Ende der Ortschaftssitzung jedenfalls stand am Donnerstagabend nicht einmal mehr der Termin fest.

Hier hatte der Ortschaftsrat als Veranstalter beim Arbeitsgruppentreffen zuletzt das erste Septemberwochenende (3.bis 5.) klar präferiert für ein Fest in deutlich kleinerer Form unter Pandemiebedingungen. Nicht mit Hunderten Gästen auf einem Festplatz oder in einem Festzelt konzentriert sollte gefeiert werden, sondern mit verschiedenen Highlights an mehreren über die Stadt verteilten Veranstaltungsorten.

Info-Blockade ist „Frechheit“

So die Theorie und die ersten Überlegungen. Dieses coronakonform „entzerrte“ Schifferfest jedoch wurde noch nicht im Veranstaltungsplan von Dessau-Roßlau terminlich verankert. Inzwischen aber hat das internationale Musikfestival „This is Ska“ für seine 24. Auflage und „Pandemie-Edition“ die Roßlauer Burg am 3. und 4. September gebucht.

Da in Roßlau in der Vergangenheit bereits mehrfach Ska-Festival und der Rossmarkt als Fest des Gewerbevereins am gleichen Tag stattfanden, stören sich die Elbestädter weniger an der Doppelveranstaltung als daran, dass das Kulturamt den Veranstaltungskalender „so lang geheim hielt“, wie der stellvertretende Ortsbürgermeister Jörn von der Heydt über miserable Information und Kommunikation schimpfte: „Frechheit!“

Nunmehr aber schlägt das Ordnungsamt Alarm. Bei der Terminüberschneidung von zwei Großveranstaltungen gewinnt der Sicherheitsaspekt umso größeres Gewicht. Die Genehmigungsbehörde legte dem Veranstalter daher nahe, das Schifferfest doch am letzten Augustwochenende auszurichten. Hier aber pocht der Rat auf die Lebenswirklichkeit: Zum Monatsende sei der Geldbeutel für Normalbürger immer klamm.

Mit Vereinen an einen Tisch

Schwer zu vermitteln bleibt die Idee vom „Schifferfest mobil bei uns zuhause - alle sind dabei“, so das Motto für das Ausnahmefest 2021, momentan noch für die Vereine. Die unerlässlichen ehrenamtlichen Mitstreiter geben dem Fest die Inhalte und personellen Ressourcen zur Ausrichtung.

Das Pandemie-Konzept indes fand bei einer ersten Vorstellung am „Stammtisch der Vereine“ keinen Zuspruch - wegen eingangs beklagter Missverständnisse. Nun wollen Ortschaftsrat und Vereine bei einem zweiten Treffen Klartext sprechen: Wer kann was unter welchen Bedingungen zum Fest beisteuern? Am nächsten Mittwoch trifft sich die Runde in der Ölmühle. Es wird Zeit ...