In der Silvesternacht Streit um zu viel Alkohol - Ehepaar schlägt sich bei Fahrt auf A9 bei Dessau, Frau wählt den Notruf

Am Silvesterabend ist auf der A9 bei Dessau der Streit eines Ehepaares so eskaliert, dass die Frau am Rasthof Köckern-West den Notruf gewählt hat. Am Ende brachte die Polizei die Frau zum Bahnhof.