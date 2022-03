Dessau-Roßlau/MZ/age - Siegfried Haag, Dessaus erster Baudezernent nach der politischen Wende, ist tot. Er verstarb 93-jährig in seiner Wahlheimat Nürtingen (Baden-Württemberg). Haag, gebürtiger Dessauer, hat in der Zeit von 1990 bis 1994 die Stadtentwicklung seiner Heimatstadt wesentlich beeinflusst.

Am 6. Juni 1990 wurde er vom damaligen Stadtrat zum Leiter des Baudezernats berufen und leitete acht Ämter, schreibt die Stadtverwaltung in einem jetzt im Amtsblatt veröffentlichten Nachruf. Haag war promovierter Stadtplaner und Architekt. Er hat seine Heimat nie aus den Augen verloren. Dass er in Dessau nach der Wende Verantwortung übernahm war ein Segen, denn die Stadt suchte händeringend nach einem Baudezernenten, der sich im Baurecht der Bundesrepublik auskannte und dadurch entscheidende Weichen zur Stadtentwicklung stellen konnte.

Für die Hochschule Anhalt und das Umweltbundesamt wurden in Haags Amtszeit die Weichen gestellt

„Zu den Ergebnissen vieler von ihm initiierter und begleiteter städtebaulicher Wettbewerbe gehört unter anderem der Rathauserweiterungsbau“, schreibt Dessaus ehemaliger Oberbürgermeister Hans-Georg Otto. Für die Hochschule Anhalt und das Umweltbundesamt wurden in Haags Amtszeit die Weichen gestellt, auch für viele Straßenbaumaßnahmen. Die Jagdbrücke gehört zu den markantesten Bauten, die Haag mit auf dem Weg brachte. Wer in seiner Heimat nahe dem Jagsttal schon einmal unterwegs war, findet dort einige solcher historischen Holzbrücken. Die Jagdbrücke wurde von einem schwäbischen Traditionsunternehmen errichtet.

Hans-Georg Otto sagte, Siegfried Haag habe auch nach seinem Ausscheiden aus der Stadtverwaltung 1994 noch für seine Heimat gebrannt. Otto überzeugte er schon Anfang der 1990er Jahre, dass der Rand des Stadtparks unbedingt bebaut werden müsse. Mehr als 20 Jahre später steht genau dort das Bauhausmuseum.