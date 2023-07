Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-rosslau/MZ - Es klingt erst einmal nach viel Geld. Sehr viel Geld. In Dessau-Roßlau haben innerhalb eines Jahres sieben Einkommensmillionäre zusammen gut 16 Millionen Euro erwirtschaftet. Allerdings steht die Stadt mit sieben Millionären im Landesvergleich an vorletzter Stelle. In Sachsen-Anhalt wurden nur im Altmarkkreis Salzwedel mit sechs weniger und in Anhalt-Bitterfeld mit sieben genauso viele Einkommensmillionäre gezählt.