Sie ist die neue Chefin am Bauhaus Dessau

Die Österreicherin Barbara Steiner tritt ihr Amt als Stiftungsdirektorin an. Am liebsten würde sie erst einmal das leere Erdgeschoss des Museums beleben.

Dessau-Rosslau/MZ - Am Montag gab sie ein Interview nach dem anderen. Am Dienstag fuhr sie in Sachen „New Bauhaus“-Initiative nach Zeitz. Am Mittwochmorgen lud sie ihre neuen Kollegen zur Betriebsversammlung. Die österreichische Kunstwissenschaftlerin Barbara Steiner, die sich im April gegen 31 internationale Mitbewerber als künftige Direktorin der Stiftung Bauhaus durchgesetzt hatte, ist seit Mittwoch nicht mehr nur die designierte, sondern die tatsächliche Chefin des Dessauer Welterbes.