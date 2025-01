Dessau/MZ. - Die dunkle Zahnplombe ist fast so etwas wie ein Markenzeichen der ehemaligen DDR-Bürger. Denn Karieserkrankungen wurden in der DDR standardmäßig mit Amalgamfüllungen behandelt. In den meisten Fällen hielten und halten diese sogenannten Plomben Jahrzehnte. Aber weil sie eine geringe Menge an Quecksilber enthalten, dürfen sie jetzt nicht mehr verwendet werden (siehe „EU will Quecksilberfreisetzung minimieren“). Seit dem 1. Januar 2025 sind Amalgamfüllungen verboten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.