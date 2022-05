„Sie fällt eindeutig zu viele Bäume“: Bürgerinitiative kritisiert Kulturstiftung Dessau-Wörlitz erneut scharf

Die Bürgerinitiative Baumreich holt sich Rat in der Waldakademie von Peter Wohlleben und hat dort ein Gutachten erstellen lassen. In der Kritik steht vor allem der Umgang mit Totholz und dass der Ertrag im Vordergrund stehe. Was die Experten nun für die Wälder der Kulturstiftung empfehlen.

Dessau-Roßlau/MZ - Es war in den vergangenen Monaten still in den Reihen der Bürgerinitiative Baumreich Dessau-Wörlitz. Doch die Mitglieder, die seit 2018 mit Sorge massive Baumfällungen in den Wäldern der Dessau-Wörlitzer Kulturstiftung verfolgen, waren nicht untätig.