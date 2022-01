Sicherheit für allein lebende Senioren - Kümmerer Klaus Scholz hat Notfallzettel konzipiert

Dessau-Rosslau/MZ - Es war vor rund zwei Jahren, als im weiteren Bekanntenkreis von Klaus Scholz eine gesunde Frau älteren Semesters, die ihren pflegebedürftigen Mann betreute, plötzlich in der Wohnung umkippte und verstarb. Der Mann kam ohne Hilfe nicht aus dem Bett. Zwei Tage dauerte es, bis Nachbarn aufmerksam wurden, den Rettungsdienst alarmierten und dann alle nötigen Schritte eingeleitet wurden.

Scholz, bis 2016 lange Jahre ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter der Stadt und heute stellvertretender Beauftragter, ließ das nicht los. Er überlegte, wie man mit einfachen Mitteln Menschen in Notsituationen das Leben erleichtern könnte. Die Idee eines Notfallzettels war geboren. Seit Anfang 2020 ist der im Umlauf. „So um die 1.000 Stück dürfte ich schon abgegeben haben“, sagt Scholz. Der Zettel ist ein Stück Papier, DIN-A5, mit einem einleitenden Text zu Nachbarschaftshilfe. „Es ist wichtig, dass man aufeinander aufpasst und wenn man das Gefühl hat, dass bei den Nachbarn irgendwas nicht stimmt, auch mal genauer hinschaut“, so der stellvertretende Seniorenbeauftragte. Am besten ist es aus seiner Sicht, wenn es in der Nachbarschaft eine Vertrauensperson gibt, bei der ein Wohnungsschlüssel hinterlegt werden kann.

Platz für viele Telefonnummern hat der Zettel auch. Unter anderem die Nummern der Polizei, der Feuerwehr und des ärztlichen Bereitschaftsdienstes sind schon eingetragen. Andere wichtige Telefonnummern, wie die von einer Vertrauensperson, die in Notfällen kontaktiert werden soll, so wie von der Krankenkasse, der Apotheke, dem Hausarzt, dem Vermieter oder fürs Taxi können selbst eingetragen werden. „Das kann für die Betroffenen in Notsituationen vieles leichter machen oder denjenigen die erste Hilfe leisten, eine schnelle Übersicht über wichtige Kontakte vermitteln“, erzählt Scholz.

Scholz ist überzeugt, dass sein „Zettel“ im Notfall Leben retten kann

Die Kombination aus Wohnungsschlüssel bei einer Vertrauensperson und dem Notfallzettel in der Nähe des möglichst griffbereiten Telefons soll aus Sicht von Scholz gerade älteren, alleinstehenden Menschen eine zusätzliche Sicherheit im Alltag bieten. „Das klingt einfach, kann aber Leben retten“, ist er überzeugt. Wie viele Leben sein Zettel tatsächlich schon gerettet hat, kann er nicht sagen. „Viele, die ihn haben, fühlen sich aber sicherer“, erzählt Scholz aus Gesprächen.

Der 78-Jährige hat meist auch immer ein paar Zettel bei sich, wenn er unterwegs ist, um sie im Bedarfsfall abzugeben. Manche fragen gezielt danach, weil sie den Zettel von Freunden und Bekannten kennen. Manchmal gibt er sie von sich aus weiter. Scholz ist oft unterwegs - in seinem Heimatkiez Ziebigk und im gesamten Stadtgebiet. „Gespräche ergeben sich eigentlich fast immer“, sagt er. Denn Scholz ist bekannt als Kümmerer, als einer, dem man Probleme anvertraut und der zuhört.

Aus seiner langjährigen Seniorenarbeit heraus, kennt er viele Ansprechpartner, die er im Bedarfsfall vermittelt. Egal ob Haustiere betreut werden müssen, es Probleme mit dem Vermieter gibt oder Unterstützung bei der Steuererklärung nötig ist, Scholz hilft direkt oder vermittelt. Er ruft auch mal kurz an oder macht Hausbesuche, bei Leuten, die er näher kennt.

Scholz ist in Ziebigk als Kümmerer bekannt - Gefundene Schlüssel landen schon mal bei ihm im Briefkasten

Vor kurzem hatte er mal wieder einen Schlüsselbund in seinem Briefkasten. „Die Leute wissen, dass Scholz sich drum kümmert“, sagt er über sich selbst. In Geschäften in Bauhausnähe will er einen Aushang zum wahrscheinlich vermissten Schlüsselbund machen. Sollte sich niemand melden, bringt er ihn ins Fundbüro. Aktiv und für andere da zu sein, hält den gelernten Pädagogen selbst auch jung. Mit Frack und Zylinder gibt er in der Rolle des Heinz Rühmann regelmäßig Vorstellungen zur „Feuerzangenbowle“.

Untrennbar ist er auch mit dem Heinz-Rühmann-Club verbunden, den er erst seit 1993 in der Windmühlenstraße und dann bis zur Schließung Anfang 2020 in der Schulstraße leitete. Vor allem Begegnungen von jung und alt lagen ihm dort am Herzen. „Die unterschiedlichen Generationen können viel voneinander lernen“, ist noch immer seine Devise. Deshalb sucht er derzeit einen Raum, in dem sich mindestens einmal pro Monat junge und alte Menschen treffen können, um sich in entspannter Atmosphäre gegenseitig aus ihrer Lebenswelt zu erzählen.