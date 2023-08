Streit um Zerbster Brücke in Roßlau Sepp Müller: „Für meinen Geschmack laufen die Planungen in der Landesbehörde viel zu langsam“

Die Zerbster Brücke in Roßlau ist so marode, dass dort nur noch Tempo 10 erlaubt werden soll. Was ist mit der Ortsumfahrung Roßlau, die helfen könnte? Die MZ sprach mit dem Bundestagsabgeordneten Sepp Müller (CDU).