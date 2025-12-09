Einen Einbruch in eine Garage in der Rudi-Richter-Straße im Süden von Dessau ist am Montag im Polizeirevier Dessau-Roßlau angezeigt worden.

Dessau-Rosslau/MZ. - Einen Einbruch in eine Garage in der Rudi-Richter-Straße im Süden von Dessau ist am Montag, 8. Dezember, im Polizeirevier Dessau-Roßlau angezeigt worden.

Da der 84-jährige Eigentümer die Garage zum Jahresende verkauft hat, wollte er diese am 29. November beräumen. Als er sich an diesem Tag mit seiner Frau und seinem Sohn zu der Garage begab, musste die Familie allerdings feststellen, dass sich am Tor fremde statt der eigenen Vorhängeschlösser befanden.

Nachdem sich der Senior Zutritt zu seiner Garage verschafft hatte, stellte er fest, dass diese komplett leergeräumt war und diverse Gartengeräte, Fahrräder und sonstige Gegenstände verschwunden waren.

Da der Mann seit längerer Zeit nicht mehr in der Garage gewesen war, konnte die Tatzeit nur auf den Zeitraum zwischen 1. März und der Feststellzeit am 29. November eingegrenzt werden. Den durch den Diebstahl entstandenen Gesamtschaden schätzten die Geschädigten auf etwa 1.500 Euro.