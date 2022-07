Was das Foto dieses Schmetterlings aus Roßlau so besonders macht

Roßlau/MZ - MZ-Leser Detlef Güths scharfem Blick ist dieses Foto zu verdanken. Zu sehen ist ein Segelfalter, der dem Roßlauer in seinem Garten einen Besuch abstattete. Als Laie mag man sich vielleicht fragen, was denn so besonders an einem Schmetterling in einem Lavendelbusch sei - der Segelfalter ist (noch) ein seltener Anblick in Dessau-Roßlau.

