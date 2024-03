Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Zum 14. Mal findet am Sonnabend, 2. März, der Tag der Seltenen Erkrankungen am Städtischen Klinikum in Dessau statt. Betroffene, Angehörige, Ärzte, Pfleger, Wissenschaftler, Vertreter der Krankenkassen und Politiker sind dann am Klinikum zu Gast. Interessenten sind herzlich eingeladen.