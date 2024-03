Dessau/MZ. - Zum 14. Mal findet am Sonnabend, 2. März, der Tag der Seltenen Erkrankungen am Städtischen Klinikum in Dessau statt. Betroffene, Angehörige, Ärzte, Pfleger, Wissenschaftler, Vertreter der Krankenkassen und Politiker sind dann am Klinikum zu Gast. Interessenten sind herzlich eingeladen.

Information von Angesicht zu Angesicht

Im Foyer und der Cafeteria des Klinikums im Auenweg stellen sich von 9.30 bis 15.30 Uhr Patienten-Selbsthilfegruppen, Vereine und Organisationen vor. 27 Gruppen aus Dessau-Roßlau, aber auch ganz Sachsen-Anhalt und Sachsen haben sich angemeldet, darunter z. B. die Ataxie Selbsthilfegruppe Halle (bei Patienten sind Bewegungsabläufe und -koordination neurologisch bedingt gestört), die Morbus Crohn Vereinigung (chronisch-entzündliche Darmerkrankung), die Multiple Sklerose Gesellschaft Sachsen-Anhalt, die Selbsthilfegruppe „Haut“ aus Dessau-Roßlau oder auch die Selbsthilfekontaktstelle aus der Doppelstadt.

„Von Angesicht zu Angesicht können die Teilnehmer über Themen diskutieren und sich informieren“, teilt dazu Klinikumssprecher Thomas Neubert mit.

Prof. Dr. Dimitrios Mougiakakos aus Magdeburg ist in Dessau dabei

Auch zwei Vorträge wird es ab 11 Uhr geben. Erwartet wird Prof. Dr. Dimitrios Mougiakakos, Direktor der Universitätsklinik für Hämatologie und Onkologie Magdeburg. Er war Ende 2023 mit der weltweit ersten erfolgreichen Behandlung der Autoimmunkrankheit Myasthenia gravis (eine Muskelerkrankung) in nationalen und internationalen Medien präsent.

In einem weiteren Vortrag geht es um die Eosinophile Ösophagitis, eine chronische Autoimmunerkrankung der Speiseröhre. Es referiert Dr. Florian Hentschel, Oberarzt im Zentrum für Innere Medizin II am Universitätsklinikum Brandenburg.

Schirmherr der Veranstaltung ist Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff

Schirmherr des Tages der seltenen Erkrankungen ist Ministerpräsident Reiner Haseloff. In seiner Vertretung wird am Sonnabend ab 13 Uhr Staatssekretär Wolfgang Beck aus dem Sozialministerium erwartet. Bei einem Rundgang wird es laut Programm auch die Möglichkeit geben zur Diskussion an den Infoständen im Foyer.