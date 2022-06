Seit fünf Monaten ist das Spielmobil wieder in Dessau-Roßlau unterwegs - mit Erfolg?

Dessau-Roßlau/MZ - 823 Jungen und Mädchen haben seit Januar einen Teil ihrer Freizeit mit dem Spielmobil verbracht und damit den Neustart des mobilen Freizeitangebotes zum Erfolg gemacht. „Es ging im Januar verhalten los, aber mit der Zeit ist an allen elf Standorten, die wir anfahren, die Nachfrage gestiegen“, blickt Bettina Weinert auf die Statistik der ersten fünf Monate. Die Geschäftsführerin des Urbanistischen Bildungswerks ist für die inhaltliche Arbeit des Spielmobils verantwortlich, der Dekita-Eigenbetrieb als Kooperationspartner trägt die Personalhoheit.

Wegen Personalnot musste das Spielmobil zwei Jahre zwangspausieren. Für den Neustart wurde sowohl die Betreiberform verändert, als auch der große alte grüne Bus gegen einen wirtschaftlicheren Transporter getauscht. Drei Mitarbeiter, angestellt beim Dekita-Eigenbetrieb, sind seit Dezember bzw. Januar das neue Team des Spielmobils. Die Tour ist die bekannte geblieben. Elf Standorte in Dessau und Roßlau werden angefahren.

„Unser Spielmobil ist ein wichtiges wohnortnahes kostenfreies Angebot“

Nach Vorstellungen des Jugendamtes sollte sich das ändern. Das Amt schrieb im Januar plötzlich vor, nur noch fünf Standorte, darunter den Marktplatz, anzufahren. Das war vom Jugendhilfeausschuss abgelehnt worden. Man einigte sich als Kompromiss auf einen fünfmonatigen Probebetrieb nebst Auswertung. Die haben Dekita und Urbanisten nun am 1. Juni dem Jugendamt und dem Ausschuss vorgelegt.

Nun müsse man schauen. „Unser Spielmobil ist ein wichtiges wohnortnahes kostenfreies Angebot“, schätzt Bettina Weinert ein. Die Mehrzahl der Kinder, die das Spielmobil besuchen, sind bis neun Jahre alt. In Roßlau und Mosigkau kommen die Jungen und Mädchen mehrheitlich alleine, an den anderen Standorten werden sie gebracht oder kommen in Begleitung von Erwachsenen. Nach Einschätzung der Mitarbeiter hat sich ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Kindern wie auch den Eltern entwickelt.

Dass das Spielmobil in der Tat in allen Stadtteilen gefragt ist, zeigt die Statistik

Dass das Spielmobil in der Tat in allen Stadtteilen gefragt ist, zeigt die Statistik. Zu den stärksten Standorten zählen demnach der Schillerpark in Nord, das Rondel in der Stadtmitte, Roßlau und der Zoberberg. Auch die Vororte Kochstedt, Mosigkau und Mildensee verzeichneten einen deutlichen Anstieg. Einzig der Standort in Ziebigk, in unmittelbarer Nähe der Friedensschule, wird nicht gut angenommen.

Gespräche mit der Schulsozialarbeiterin, dem Streetworker, dem Stadtbezirksbeirat und Eltern haben ergeben, dass die älteren Kinder und jugendlichen der Sekundarschule der Grund dafür sind, dass die Kleineren das Spielmobil meiden. „Hier wäre es gut, den Standort zu wechseln“, sagt Bettina Weinert. „Wir schlagen den Spielplatz in der Bodestraße in der Nähe der Grundschule vor.“ Prinzipiell hätten sich alle Gesprächspartner für ein Spielmobil-Angebot in Ziebigk ausgesprochen.

Nicht in die Auswertung eingeflossen ist der Stadtpark

Nicht in die Auswertung eingeflossen ist der Stadtpark, da das Spielmobil hier nur an drei Tagen im Januar und Februar vor Ort war. Ab März fuhr das Mobil stattdessen die Flüchtlingsunterkunft im Berufsschulzentrum an.

Vorgeschlagen wird von den Urbanisten, den Stadtteil Kreuzberge probeweise als 12. Standort in den Fahrplan aufzunehmen. Es gebe Hinweise, dass sich hier ein Bedarf entwickelt habe.

Dekita-Chefin Doreen Rach, die in etlichen Ortschaftsräten das Konzept des Spielmobils vorgestellt hat, bestätigt ein positives Feedback. „In den Vororten wurde ein reges Interesse signalisiert, das hat uns in unserer Annahme bestätigt.“