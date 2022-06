Seit 1953 nicht mehr umgezogen: Margarete Appenroth lebt seit 100 Jahren in Dessau

Margarete Appenroth ist 1921 in der Albrechtstraße geboren und lebt seit Jahrzehnten in der Zerbster Straße. In den 100 Jahren hat sie viel erlebt

Dessau/MZ - Als Margarete Appenroth, geborene Poppei, am 29. November 1921 in der Albrechtstraße zur Welt kam, da spielte die Stadt da draußen verrückt. Wie überall in der damals noch jungen Weimarer Republik beherrschte auch in Dessau ein Thema den Alltag: Die Angst vor einer galoppierenden Inflation griff um sich. Innerhalb eines Jahres verlor die Mark fast die Hälfte ihres Wertes. Bewusst bekam Margarete Appenroth davon im Baby- und Kleinkindalter kaum etwas mit. Wenn Sie mit ihren heute 100 Jahren an ihre Kindheit zurückdenkt, dann sind da vor allem unbeschwerte Momente.