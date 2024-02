Dessau/MZ. - Das Rathaus-Center Dessau vermeldet einen Neueinzug.

Am Mittwoch, dem 14. Februar, eröffnet im ersten Obergeschoss ReSales im ehemaligen Mister-Lady Geschäft. Der Secondhand-Shop bietet eine vielfältige Auswahl an gebrauchter Damen- und Herrenmode. Der Manager des Centers Hans-Jörg Bliesener betont: „Gebraucht heißt aber nicht staubig und billig, sondern wenig benutzt und ordentlich gereinigt.“

Besonders bei jüngeren Menschen erfreut sich Secondhand immer größerer Beliebtheit. Für viele ist es Teil eines nachhaltigen, umweltbewussten Lebensstils. Gebrauchte Kleidung entlastet Geldbeutel und Umwelt - so die Philosophie des Unternehmens.

Der ReSales Shop eröffnet am 14.Februar im Rathauscenter Foto: Th. Ruttke

In Dessau wird ReSales Mode für Damen und Herren verkaufen, keine Kinderkleidung. Im Angebot sind etwa Vintage-Mode der 60er, 70er und 80er Jahre sowie aktuelle Trends namhafter Marken.

ReSales ist Deutschlands größter Anbieter für Secondhand Kleidung. Derzeit gibt es 53 Geschäfte, zwei davon in Halle und eins in Magdeburg. In Dessau eröffnet das Unternehmen jetzt erstmals einen Laden in einem Einkaufscenter. Nicht die einzige Premiere: Im Rathaus-Center gab es noch nie einen Secondhand-Laden.

Bliesener verspricht, dass es nicht die einzige Neueröffnung in diesem Jahr im Rathaus-Center bleiben wird. Mit vielen neuen Mietern würden bereits Gespräche laufen. Der ehemalige Gerry-Weber-Laden im Erdgeschoss sei bereits neu vermietet. An wen, ist aber noch geheim.