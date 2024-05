Ein schwerer Unfall hat sich in Dessau am Mittwochmorgen ereignet. Dabei wurde ein Kind schwer verletzt.

Sechsjähriges Kind wird in Dessau angefahren und schwer verletzt

Unfall am Mittwochmorgen

Dessau/MZ. - Ein sechsjähriges Kind ist in der Innenstadt von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war am Mittwochmorgen um 7.30 Uhr eine 48-jährige Autofahrerin auf der Kavalierstraße aus Richtung Albrechtplatz in Richtung Hauptpost unterwegs, als das Kind hinter einem geparkten Auto plötzlich die Fahrbahn betrat.

Das Kind wurde erfasst, schwer verletzt und nach ärztlicher Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.Foto: dpa