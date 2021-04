Sechs Tatverdächtige in Dänemark freigelassen - Islamist aus Dessau bleibt in Haft

Kopenhagen/Dessau - Der zuletzt in Dessau gemeldete Syrer, der Mitte Februar wegen des Verdachts, einen Terroranschlag geplant zu haben, in Dänemark festgenommen wurde, bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Klaus Tewes von der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg der MZ. Sechs andere Verdächtige waren dagegen in der vergangenen Woche aus der dänischen Haft entlassen worden.

Die vier Männer und zwei Frauen seien nach mehr als zwei Monaten auf freien Fuß gekommen, weil es keine Grundlage mehr für einen weiteren Gewahrsam gebe, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittlungen liefen aber weiter, auch die Anschuldigungen gegen die sechs blieben bestehen

Tewes zufolge handelt es sich bei den Freigelassenen um Personen, die in einer zweiten Verhaftungswelle von den dänischen Beamten verhaftet worden waren. Nach der Festnahme der Kernverdächtigen hatte es in Dänemark weitere Razzien gegeben. Zwischenzeitlich saßen 14 Personen in Untersuchungshaft.

Im Zentrum des Falls stehen drei Brüder aus Syrien, von denen einer der in Dessau gemeldete Mann ist. Er soll Chemikalien zum Bombenbau in seine Wohnung bestellt haben. Das Amtsgericht Dessau-Roßlau hatte Haftbefehl gegen die drei Männer im Alter von 33, 36 und 40 Jahren erlassen. Nach den Festnahmen waren das Bundesinnenministerium und deutsche Sicherheitsbehörden davon ausgegangen, dass sie einen Terroranschlag von erheblichem Ausmaß geplant haben. „Unsere Sicherheitsbehörden haben erneut einen islamistischen Terroranschlag verhindert“, hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) damals gesagt. (mz/dpa/oml)