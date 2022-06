Sechs-Meter-Springer Lisek kommt zum Stabhochsprung-Meeting auf Dessaus Marktplatz

Dessau/MZ - Etwas mehr als drei Jahre ist es zwar schon her, aber vielen, die damals dabei waren, noch immer im Gedächtnis. Beim ersten Stabhochsprungmeeting auf dem Wittenberger Marktplatz im August 2018, war es der letzte Sprung.

Piotr Lisek stand bereits als Sieger des Wettbewerbs fest, wollte den rund 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aber noch etwas bieten. Also ließ der polnische Leichtathletik-Star zum Abschluss seinen Landesrekord von 5,94 Meter auflegen. Lisek trat an, überquerte die Latte und sorgte für Jubel. „Ein einzigartiges Erlebnis für alle“, hat Veranstalter „Anhalt Sport“ am Donnerstag geschrieben, als er bekannt gegeben hat, dass Lisek auch bei der ersten Veranstaltung dieser Art in Dessau springen wird.

Lisek war bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei - und wurde dort Sechster

Am 15. September katapultieren sich einige der besten Stabhochspringer der Welt auf dem Marktplatz der Bauhausstadt in die Höhe. Als Teilnehmer für das Meeting wurden zuletzt schon die große deutsche Nachwuchshoffnung Bo Kanda Lita Baehre sowie der frühere polnische Weltmeister Pawel Wojciechowski bekannt gegeben. Nun folgt also mit Lisek der dritte große Name und Olympiastarter aus Tokio. Dort konnte der Pole seinen eigenen Ansprüchen aber nicht gerecht werden und landete ohne Chance auf eine Medaille auf Platz sechs. „Ich habe bis zum Ende gekämpft, alles gegeben, um Polen zu repräsentieren“, schrieb der 29 Jahre alte Modellathlet danach in den sozialen Netzwerken. Er habe freilich um die Medaillenerwartungen in der Heimat gewusst, aber: „So ist Sport, manchmal liebt man ihn, manchmal hasst man ihn.“

Doch auch wenn Anfang dieses Monats in Japan kein Edelmetall hinzu gekommen ist, kommt mit Lisek am 15. September einer der hochdekoriertesten Springer nach Dessau. Bei den drei Weltmeisterschaften seit 2015 hat er zweimal Bronze und einmal Silber geholt, bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio landete er auf dem undankbaren Platz vier. Meetingdirektor Ralph Hirsch von Veranstalter „Anhalt Sport“ bezeichnet den Polen als „Weltstar“. Zumindest in seiner Heimat hat er einen solchen Status - dort werden auch normale Bilder, die Lisek mit seiner Familie in den sozialen Netzwerken teilt, von den Boulevard-Medien aufgegriffen.

Ralph Hirsch hat den polnischen Stabhochspringer schon mehrfach verpflichten können

Hirsch kennt den Polen schon lange, hat ihn nicht nur damals nach Wittenberg geholt, sondern schon mehrfach nach Dessau zum großen Anhalt-Meeting. „Trotz seiner Erfolge und seiner Verbissenheit, immer weiter erfolgreich zu sein, weiter hart zu arbeiten, ist er total auf dem Boden geblieben und sehr nahbar“, sagt er. „Das macht ihn zu einem Sympathieträger - wie er es damals auch in Wittenberg war.“ Dazu komme, dass er „eigentlich fast immer abliefert“, so Hirsch über die Leistungen des 29-Jährigen, dessen persönliche Bestleistung mittlerweile bei 6,02 Meter liegt.

Hirsch hofft, dass Piotr Lisek vielleicht auch am 15. September in Dessau am Ende solche Höhen wird auflegen lassen können. „Ich denke, diese Marktplatz-Springen sind sein Ding“, so der Meetingdirektor. „Wir können uns also auf etwas Großes freuen und sind sehr glücklich, dass wir hier einen Sechs-Meter-Springer dabeihaben werden.“

Der Eintritt zum Stabhochsprungmeeting wird frei sein.