Dessau/MZ. - In der Regel klingt es wie eine Verheißung, wenn das Tiefbauamt Anwohnern, die an unbefestigten Straßen wohnen, mitteilt, dass ihre Straße befestigt wird. Dicke Staubwolken an trockenen Sommertagen und großflächige Pfützenlandschaften vor der Haustür an regnerischen Tagen gehören dann der Vergangenheit an.