Seat fährt auf VW und drängt ihn von der Straße ab - Drei Verletzte bei Waldersee

Dessau/MZ - Zwischen dem Ortsausgang Waldersee und dem Schwedenwall in Dessau ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten gegen 9.25 Uhr der 52-jährige Fahrer eines VW und der 60-jährige Fahrer eines Seat hintereinander die Landstraße in Richtung Waldersee befahren. Auf Höhe des Ortsausgangs Vockerode sei der Seat dann auf den vorausfahrenden Volkswagen aufgefahren, wodurch dieser von der Fahrbahn abkam. Der Seat geriet durch den Zusammenstoß ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke.

Der Fahrer des Volkswagen und die 54-jährige Beifahrerin wurden verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Seat erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Nach der Unfallaufnahme und Bergung der PKW konnte die Straßensperrung aufgehoben werden.