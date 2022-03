Schwerlasttransport mit Windradflügel auf A9 bei Dessau gestoppt - Verstöße gegen Auflagen

Dessau/MZ - Ein mit einem Windradflügel beladener Schwerlasttransport ist am Freitag in das Visier des Zentralen Verkehrs- und Einsatzdienstes in Dessau geraten.

Die Beamten der Autobahnpolizei hatten den Transport am Freitag, 4. März, gegen 14.30 Uhr auf der A9 in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Thurland und Dessau-Süd festgestellt - und kontrolliert. Dabei wurden gleich mehrere Verstöße gegen Auflagen festgestellt. So war die Überlänge des Transports nicht ausreichend kenntlich gemacht. Zudem wurde die vorgeschriebene Fahrzeit nicht eingehalten, auch das Fehlen eines Begleitfahrzeugs wurde bemängelt.

Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer zur Abstellung aller Mängel untersagt. Zudem wurde gegen den Mann ein Bußgeldverfahren eingeleitet.