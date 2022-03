Schwerer Unfall in Kühnauer Straße in Dessau - Zwei Leichtverletzte und 16.000 Euro Schaden

Dessau/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in der Siedlung sind am Dienstagnachmittag zwei Frauen leicht verletzt worden. Die 77-jährige Fahrerin eines Peugeot hatte gegen 14.30 Uhr die Fichtenbreite aus Richtung Großkühnauer Weg befahren und wollte dann nach links in die Kühnauer Straße abbiegen. Im Einmündungsbereich missachtete sie allerdings die Vorfahrt eines VW. Dessen 52-jährige Fahrerin war auf der Kühnauer Straße stadtauswärts in Richtung Kleinkühnau unterwegs.

Bei der Kollision der beiden Autos wurden die beiden Fahrzeugführerinnen leicht verletzt und mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Autos mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt nach Schätzungen der Polizei etwa 16.000 Euro.