Schwerer Unfall in Dessaus Innenstadt: Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß

Dessau/MZ - Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitag in der Dessauer Innenstadt schwer verletzt worden. Ihre Fahrzeuge waren am Abend gegen 22.15 Uhr auf der Kreuzung Askanische Straße und August-Bebel-Platz zusammengestoßen. Die beteiligten Van Opel und Transporter Mercedes sind ein Totalschaden und mussten von Unfallstelle beräumt werden.

Den ersten Ermittlungen des Dessauer Polizeireviers zufolge, bhatte das Taxi der Marke Mercedes Vito die Askanische Straße aus Richtung Brauereibrücke in Richtung Museumskreuzung befahren. Ein Opel befuhr die Kreuzung vom Süden her aus Richtung August-Bebel-Platz. Er wollte zur Willy-Lohmann-Straße. Die Ampelanlage war nicht in Betrieb. Das Taxi befand sich auf der Hauptstraße. Es kam mitten auf der Kreuzung zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Bei den Schwerverletzten handelt es sich um den 51-jährigen Opel-Fahrer und eine 24-jährigen Insassin des Taxis. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich den Angaben der Polizei zufolge auf rund 28.000 Euro.