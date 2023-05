Schwerer Unfall in der Unruhstraße in Dessau-Nord: Radfahrerin wird unter Pkw eingeklemmt

Dessau/MZ - Zur Rettung einer „Person in Notlage“ ist am Mittwoch um 12 Uhr die Berufsfeuerwehr gerufen worden. In der Unruhstraße hatte es einen Verkehrsunfall gegeben, in dessen Folge eine Radfahrerin unter einem Pkw eingeklemmt wurde.