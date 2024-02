An der Kreuzung Askanische Straße und Willy-Lohmann-Straße hat es am frühen Dienstagnachmittag einen schweren Unfall gegeben.

Schwerer Unfall in der Askanischen Straße in Dessau - Auto steht unterhalb eines Balkons

Kreuzung am August-Bebel-Platz

Ein beteiligtes Auto steht unterhalb eines Balkons in der Askanischen Straße in Dessau.

Dessau/MZ. - An der Kreuzung Askanische Straße und Willy-Lohmann-Straße in Dessau hat es am frühen Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Die Askanische Straße ist stadtauswärts gesperrt. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.

Rettungskräfte sind im Einsatz. (Foto: Ruttke)

Beteiligt am Unfall waren ein Radfahrer und ein Auto. Der Fahradfahrer, ein älterer Mann, wurde schwer verletzt in das Klinikum gebracht. Das Auto kam unter dem Balkon eines Wohnblocks in der Askanischen Straße zum Stehen.

Wie es zum Unfallkam, ist noch offen. Die aufwändige Unfallaufnahme - die komplette Unfallstelle wird genau ausgemessen - dauert an.