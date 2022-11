Schwerer Unfall im Dessauer Süden - Seat-Fahrer übersieht Ampel-Rot und kracht gegen Renault

An der Stadteinfahrt im Dessauer Süden hat es am Dienstag im morgendlichen Berufsverkehr einen schweren Unfall gegeben.

Dessau/MZ - An der Stadteinfahrt im Dessauer Süden hat es am Dienstag im morgendlichen Berufsverkehr einen schweren Unfall gegeben. Das hat die Polizei mitgeteilt. Dabei wurde eine Person verletzt. Es kam zu Beeinträchtigungen.

Der 78-jährige Fahrer eines Seat hatte gegen 6.20 Uhr die Heidestraße aus Richtung Stadtzentrum befahren und wollte an der Ampel-Kreuzung nach links auf die Wolfener Chaussee abbiegen. Im dortigen Einmündungsbereich missachtete der Senior nach Angaben der Polizei aber das Rotlicht der Ampel und kollidierte in der weiteren Folge mit dem Renault eines 24-jährigen Fahrers. Dieser war aus Richtung Lingenauer Dreieck gekommen und wollte geradeaus in Richtung Argenteuiler Straße fahren.

Durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge zog sich die 72-jährige Insassin des Seat leichte Verletzungen im Schulterbereich zu. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden betrug nach Angaben der Polizei etwa 17.000 Euro.