Schwerer Unfall auf der L63 zwischen Dessau und Aken - Opel landet auf dem Dach

Dessau/Aken/MZ - Auf der Landesstraße 63 zwischen Dessau und Aken hat es am frühen Sonntagabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben.

Der 18-jährige Fahrer eines Fiat hatte gegen 17.30 Uhr die Straße aus Richtung Dessau in Richtung Aken befahren. Ein 25-jähriger Fahrer eines Opel war in der Gegenrichtung unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der 18-Jährige mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Opel. Der 25-jährige Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und mit seinem Auto anschließend auf dem Dach zum Liegen. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 18-Jährige kam nach links von der Fahrbahn ab und auf dem Grünstreifen zum Stehen. Er wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.