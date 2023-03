Vier Autos und 33.000 Euro Schaden Schwerer Unfall auf Alter Landebahn in Dessau - Folgenreiche Kollision zweier Peugeot

Gleich vier Autos waren in einen Unfall involviert, zu dem es am Montag, 6. März, gegen 16.10 Uhr auf der Alten Landebahn in Dessau gekommen ist. Eine Frau wurde leicht verletzt.