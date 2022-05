Schweinestall im Dessauer Bauhaus? Forscher suchen nach wenig bekannten Fakten zum Welterbe

Dessau/MZ - Wenn es um den Bekanntheitsgrad Dessaus geht, dann steht ein Name an oberster Stelle. Vom Bauhaus ging ab Mitte der 1920er Jahre ein völlig neuer Zeitgeschmack aus. Millionenfach ist der Bauhausstil in der Welt zu finden. Millionen Menschen ließen sich aber auch in den vielen Jahrzehnten seit dem Umzug des Bauhauses von Weimar nach Dessau vor dem imposanten gläsernen Gebäude fotografieren. Nun benötigt das bekannte Dessauer Welterbe die Hilfe der Dessau-Roßlauer.