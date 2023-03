Wittenberg/Dessau//MZ - Die Polizei sucht weiterhin nach den Eigentümern von sichergestellten Kleinkrafträdern. Wie am Donnerstag informiert wurde, „konnten durch die letzten Gewahrsamsinhaber keine Eigentumsnachweise erbracht werden“. Deshalb seien die Zweiräder zum Zwecke der Eigentumssicherung sichergestellt worden. „Leider warten sie immer noch auf Abholung.“

Dabei handelt es sich um Moped Simson S 51. Das Fahrzeug wurde am 22. Juni 2021 in Jessen sichergestellt. Es ist schwarz überlackiert. Außerdem befindet sich nicht der originale Lenker am Fahrzeug. Der Motorroller der Marke Kymco wurde am 13. Oktober in Wittenberg sichergestellt.

Wer vermisst diesen Roller? (Foto: Polizei)

Die Polizei fragt: „Wer erkennt eines der beiden Mopeds als sein Eigentum wieder oder kann Hinweise auf die rechtmäßigen Eigentümer geben?“ Sollte sich innerhalb eines Monats ab Veröffentlichung kein rechtmäßiger Besitzer melden, werden die Fahrzeuge versteigert, hieß es aus dem Wittenberger Revier.

Hinweise werden erwartet im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/46 90 oder per E-Mail an [email protected]