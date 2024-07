König Fußball prägt den ersten Abend des Dessauer Stadtfestes. André Ulbrich, Beigeordneter für Finanzen, versicherte zum Auftakt: „Wir wollen an das gelungene Fest 2023 anknüpfen und zeigen, wie lebendig die Stadt ist.“

Dessau/MZ. - Schwarz-Rot-Gold waren die dominierenden Farben am Freitag kurz vor 18 Uhr auf dem Dessauer Marktplatz. Und auch vor, hinter und auf der Bühne prägte ein Thema die Gespräche: Es ging um König Fußball.

Das Viertelfinalspiel der EM, bei dem sich Deutschland und Spanien gegenüberstanden, lockte die Dessau-Roßlauer. Am Eingang zum Rathausinnenhof, wohin die Dessauer Stadtwerke kurzfristig zum Public Viewing eingeladen hatten, standen die Menschen Schlange. Alle wollten das Spiel sehen.

Im großen Dessauer Rathausinnenhof drängten sich die Fans der deutschen Nationalmannschaft zum Anpfiff des EM-Viertelfinals gegen Spanien. Foto: Ruttke

Und so war die Menschenmenge auf dem Marktplatz zum Zeitpunkt der Eröffnung des diesjährigen Stadtfestes überschaubar. Doch das tat der erwartungsvollen Stimmung auf die nächsten drei Tage mit einem vollgepackten Programm keinen Abbruch. Moderatorin Susi Brandt hatte - wie bereits im vorigen Jahr - die Sonne mitgebracht, die pünktlich um 17.30 Uhr den wolkenverhangenen Himmel aufriss.

Dino Höll, Susi Brand und Hannes Wolf, alle drei in Deutschland-Trikots, bei der Eröffnung des Stadtfestes. Foto: Thomas Ruttke

Den offiziellen Startschuss für das Fest gab André Ulbrich, Beigeordneter für Finanzen, in Vertretung vom Dessau-Roßlauer Oberbürgermeister Robert Reck. „Wir wollen an das gelungene Fest 2023 anknüpfen und zeigen, wie lebendig die Stadt ist“, sagte Ulbrich - und versicherte: „Wir haben gegenüber 2023 noch einen draufgesetzt“.

Einige Hoheiten schauten zur Eröffnung des Stadtfestes vorbei. Foto: Ruttke

Stadtwerke-Chef Dino Höll und Hannes Wolf vom Stadtmarketing, die beide im Deutschland-Trikot auf der Bühne standen, luden die Dessauer zum Feiern ein. Richtig in Fahrt kam das Fest dann in der Tat nach dem Spiel. Trotz der knappen und unglücklichen 1:2-Niederlage in der Verlängerung.

Der Rummel am Dessauer Johannbau war und ist etwas für die mutigen Besucher. Foto: Thomas Ruttke

Auf dem vollen Marktplatz erlebten die vielen Besucher die Sängerin Loi. Im Anschluss heizte die Partyband Ventura Fox so richtig ein. Im Stadtpark sorgten karibische Klänge für Urlaubsfeeling und Urlaubsstimmung. Gekrönt wurde der Eröffnungsabend des Stadtfestes mit einer Lasershow.

Das weitere Programm des Dessauer Stadtfestes bis Sonntag gibt es hier. Zum Finale spielen am Sonntag, 16 Uhr, die Söhne Mannheims.