Schwächung für Junkerspark? Kochstedter Ortschaftsräte kritisieren Proteste in Mosigkau

Einzelhandel in Dessau-Roßlau

Die alte Kaufhalle in Mosigkau ist schon seit Jahren zu.

Kochstedt/MZ - „Ich hätte mir mehr Dialog und weniger Monolog gewünscht“, fasste am Dienstagabend zur Kochstedter Ortschaftsratssitzung Jörg Bernstein (FDP) zusammen, wie er die Vorstellung des neuen Einzelhandels- und Zentrenkonzepts in der Marienkirche am Abend zuvor wahrnahm.