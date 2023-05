Seit 2021 lässt die Stiftung Bauhaus Dessau das 1926/27 errichtete Stahlhaus von Georg Muche und Richard Paulick in der Bauhaus-Siedlung Törten sanieren. Lange war das Haus unter einer Plane verschwunden. Die ist nun weg, die Sanierung aber noch längst nicht beendet.

Schutzhülle verschwunden - Sanierung von Stahlhaus in Dessau geht weiter

Experimentalbau in der Bauhaus-Siedlung Törten

Die Rüstung ist gefallen, das Stahlhaus ist wieder zum Vorschein gekommen. Doch die Sanierung des Bauhaus-Experimentalbaus in der Dessauer Südstraße ist noch längst nicht abgeschlossen, sondern wird noch einige Wochen dauern.

Dessau/MZ - War Christo in Dessau-Süd? Monatelang hatte es fast den Anschein. Ein großes Baugerüst, Planen an den Seiten und ein Dach hatten das Stahlhaus in der Bauhaussiedlung Törten seit Spätsommer 2021 umhüllt und neugierigen Blicken entzogen. Der Grund: der 1926/27 errichtete Experimentalbau der Architekten Georg Muche und Richard Paulick wird im Auftrag der Stiftung Bauhaus Dessau saniert. Nun ist das Gerüst gefallen - doch der fast 100 Jahre alte Bau ist weiter Baustelle.