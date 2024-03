Dessau/Roubaix/MZ. - Nach der Anreise am Donnerstag und der Aufnahme in den Dessau-Roßlauer Gastfamilien hatten die neun Mädchen und Jungen aus dem Gymnasium Lycée St. Remis im französischen Roubaix am Freitag ihren ersten Tag mit vollem Programm - beim Besuch ihrer Partnerschule, dem Dessauer Liborius-Gymnasium.

Lebhafter Austausch bereits seit 2005

Nach der ersten Unterrichtsstunde in der Rabestraße wurden die 15- bis 16-jährigen Gäste im Dessauer Rathaus empfangen. Eter Hachmann, Beigeordnete und Dezernentin für Bildung, Soziales, Jugend und Senioren, begrüßte die jungen Leute bewegt. „Es ist so schön, dass Sie ihre gleichaltrigen Freunde in Dessau-Roßlau besuchen. Unsere Stadt hat mit Argenteuil in Frankreich bereits seit 1959 die erste Städtepartnerschaft geschlossen, um die alten Wunden von Streit und Krieg zwischen den Ländern zu heilen.“ Schulamtsleiter Steffen Kuras hat an die seit 2005 intensiv gelebte Schulpartnerschaft auch familiäre Erinnerungen. So gibt es jährlich Besuche und Gegenbesuche. Die Dessau-Roßlauer Gymnasiasten machen im Winter den Auftakt mit einer Reise nach Frankreich und freuen sich dann auf den Besuch ihrer neuen Freunde im Frühjahr. 2015 indes überschattete der islamistische Terroranschlag auf das Satire-Magazin „Charlie Hebdo“ in Paris die Reise. Die wurde vorzeitig beendet, ehe die Dessauer die französische Hauptstadt erreichten. Damals war auch Steffen Kuras unglaublich erleichtert, seinen Sohn unversehrt wieder in die Arme schließen zu können.

Nach dem Aufstieg auf Turm noch in die Geschichte der Sadt vertieft

2024 werden die Gäste von zwei ihrer Lehrerinnen nach Dessau-Roßlau begleitet. Blandine Quillereu unterrichtet die französischen Schüler im Normalfall in Deutsch und Englisch, Beata Jiecik sorgt als Sportlehrerin für die Fitness. Für die Gastgeber vom „Libo“ hat sich auch eine Sprachlehrerin mit um Organisation und Absprachen gekümmert: Veronika Gründig übt mit den Jugendlichen sonst Französisch und Latein.

Nach der offiziellen Begrüßung zeigten sich die Gäste dann sehr agil beim Aufstieg auf den Rathausturm. Von oben ließen die Mädchen, Jungen und Lehrerinnen einen Blick über die Stadt schweifen. Danach hatten sie immer noch Kraft für und Lust für den Rundgang im Stadtgeschichtsmuseum im Johannbau. Nächste Woche stehen noch weitere Ausflüge auf dem Plan.