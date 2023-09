Schauriger Fund in Wald bei Dessau Schüler aus Halle entdecken tote Katze in Schuhkarton

Einen schaurigen Fund haben Schüler des Lyonel-Feininger-Gymnasiums aus Halle in einem Waldgebiet in Dessau gemacht. Bei einem Arbeitseinsatz entdeckten sie am Donnerstagmorgen eine tote Katze in einem Pappkarton.